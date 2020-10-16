В Азербайджане нехватка врачей для борьбы с коронавирусом?

В Азербайджане продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом. Так 14 октября 2020 года было выявлено 359 новых случаев инфицирования коронавирусом. А 15 октября количество зараженных уже составило 530 человек.

В тот же день, выступая на телепередаче «REAL Интервью», врач-инфекционист Назрин Мустафаева заявила, что увеличение числа инфицированных COVID-19 в Азербайджане может привести к нехватке врачей, поскольку система здравоохранения ни одной страны в мире не рассчитана на пандемию.

# решило выяснить, действительно ли увеличение количества больных коронавирусом может привести к нехватке врачей в стране.

Для получения ответа мы обратились к главным врачам некоторые больниц и поликлиник.

Как заявил # главный врач Габалинской больницы Сабир Байрамов, на территории их района данной проблемы не существует. «У нас достаточно врачей», — сказал главврач.

А главврач бакинской поликлиники №8 Тамилла Керимова отметила, что больных легкой формой коронавируса лечат на дому врачи районных поликлиник. «А врачей в наших поликлиниках достаточно», — подчеркнула она.

# также обратилось к главврачу Гянджинской больницы, который отметил, что у них не лечатся больные коронавирусом. «Мы их отправляем на лечение в Геранбойсакую районную больницу», — cказал Назим Ахмедов.

В беседе с нами главный врач Геранбойской центральной больницы Видади Алиев заявил, что пока они обходятся своими силами. «Но это пока, потому, что количество больных продолжает расти», — сказал В.Алиев.

По мнению доктора медицинских наук Адиля Гейбуллы, Азербайджан действительно может столкнуться с проблемой нехватки врачей. «В этом году умерли 52 врача, которые были мобилизованы для лечения коронавируса. Так что опасность нехватки врачей действительно является реальной», — сказал Адиль Гейбулла.

А вот в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) не согласны с утверждением Адиля Гейбуллы. Как сообщила нам глава пресс-службы TƏBİB Равана Алиева, в Азербайджане не существует проблемы нехватки врачей для борьбы с коронавирусом.