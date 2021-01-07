В Азербайджане начался сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию

С 1 января 2021 года начался сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию с работников государственного и нефтяного секторов, негосударственного и ненефтяного секторов, физических лиц, выполняющих работы (услуги) на основании договоров гражданско-правового характера, и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в соответствии с законом Азербайджанской Республики «О медицинском страховании».

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, начальник управления Государственной налоговой службы Нигяр Вахабзаде отметила, что обязательное медицинское страхование направлено на улучшение финансирования здравоохранения, гарантируя предоставление населению надежных, качественных медицинских услуг, первичных услуг здравоохранения, оказание неотложной медицинской помощи.

Отметим, указом президента Азербайджанской Республики от 31 января 2019 года контроль за расчетом и уплатой взносов по обязательному медицинскому страхованию возложен на налоговые органы.