В Азербайджане на каждые 100 новорожденных девочек приходится 114 мальчиков

«Демографические анализы показывают, что половое соотношение новорожденных (численность мальчиков на каждые 100 девочек) в соответствии с биологической нормой составляет 105-107».

Как передает Report, об этом отмечается в годовой информации Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей на 2019 год, который будет впервые заслушан на завтрашнем заседании Милли Меджлиса.

Сообщается, что в половой структуре живорожденных в Азербайджане с 1990 года наблюдается тенденция увеличения мальчиков: «Сейчас на каждые 100 новорожденных девочек приходится 114 мальчиков. По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире».

| 2020-12-29T17:27:50+04:00 29 декабря 2020, 18:22|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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