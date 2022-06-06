В Азербайджане предложено ввести акцизную ставку на сахаросодержащие напитки.

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, выступая сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Заур Алиев сказал, что в Азербайджане действует акцизная ставка на алкогольные напитки и табачные изделия. По его словам, в ряде стран акцизы вводятся наравне с алкогольными напитками, а также на напитки, содержащие сахар. Председатель правления Госагентства подчеркнул, что такие акцизные ставки играют важную роль в формировании Фонда обязательного медицинского страхования.