9 сентября в Сураханскую районную прокуратуру поступила информация о смерти ребенка (2021 г.р.) в поселке Говсан Сураханского района.

Как сообщили в Сураханской районной прокуратуре, расследование выявило основательные подозрения в том, что мать ребенка, Наргиз Багыева, (2002 г.р.) умышленно убила ребенка, добавив ему в еду пероксид водорода.

По факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Наргиз Багыева была задержана в качестве подозреваемого лица и передана следствию.

Следствие продолжается.