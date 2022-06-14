В Азербайджане зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 9 человек выписаны после выздоровления.

Как сообщили # в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки фактов смерти от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 903 факта заражения COVID-19, 783 103 человека вылечились, 9 715 скончались, число активно больных — 85.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 2 217 тестов, всего — 6 926 715 тестов.