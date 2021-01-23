В Азербайджане коронавирусом заразились еще 162 человека

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 162 новых случая заражения коронавирусом, 705 человек вылечились. Об этом Report сообщили в оперативном штабе при Кабинете министров.

За последние сутки от COVID-19 умерли 8 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 228 688 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 219 724 человека вылечились, 3 072 человека скончались. В настоящее время лечение в больницах проходят 5 892 больных коронавирусом.

За последние сутки проведено 6 522 теста, всего — 2 354 473 теста.