В Азербайджане изменены нормы командировочных расходов.

Как передает #, соответствующее решение принял Кабинет Министров.

До принятия этого решения однодневная норма командировочных расходов составляла на территории Азербайджанской Республики в Баку 90,0 манатов, в городах Гянджа, Сумгайыт и Нахчыван – 70,0 манатов, в других городах республиканского подчинения, районных центрах, поселках городского типа и селах — 65,0 манатов.

Согласно изменению, однодневная норма командировочных расходов составит на территории Азербайджанской Республики в городе Баку 125,0 манатов, в городе Нахчыван – 100,0 манатов, в городах Гянджа и Сумгайыт – 95,0 манатов, в других городах республиканского подчинения, районных центрах, поселках городского типа и селах – 90,0 манатов.

Если раньше 80 процентов от установленной однодневной нормы командировочных расходов на территории Азербайджанской Республики составляли расходы на проживание в отеле, то согласно изменению этот показатель снижен до 70 процентов.