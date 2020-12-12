В Азербайджане и ряде стран почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

В различных странах мира сегодня прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева — основоположника нашей национальной государственности, символа нашей независимости.

В Национальной библиотеке Азербайджана открыли уголок, посвященный общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. На церемонии присутствовал и.о. министра культуры Анар Керимов.

Директор библиотеки Керим Таиров сообщил #, что Гейдар Алиев неоднократно посещал Национальную библиотеку, передал в дар много книг из своей личной библиотеки. Одна из них — священная книга всех мусульман Коран, которую Гейдар Алиев привез из Мекки.

В Кыргызстане на азербайджанском и русском языках издан сборник статей «Гениальная личность тюркского мира», посвященный памяти великого лидера Гейдара Алиева. Книга издана Фондом поддержки политики тюркоязычных государств, действующим в Кыргызстане.

Об этом # сообщили в пресс – службе Института истории НАНА.

В книгу также включено стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой об Иссык-Куле, которое переведено на 9 языков мира.

Автором предисловия к книге «Гейдар Алиев — азербайджанский гений вне времени» является директор Института истории, академик Ягуб Махмудов. В своем исследовании ученый-историк отмечает, что Гейдар Алиев спас народ и Родину от национально-нравственного раскола и краха и вошел в историю как создатель независимого современного Азербайджана.

В Бакинском государственном университете сегодня состоялся круглый стол «Гейдар Алиев — основатель современного Азербайджана». Мероприятие состоялось в онлайн формате, сообщили # в пресс-службе ВУЗа.

Ректор университета Эльчин Бабаев, поприветствовав участников круглого стола, поздравил их с исторической победой азербайджанской армии, достигнутой под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Эльчин Бабаев рассказал о многогранной деятельности великого вождя Гейдара Алиева, его беспрецедентных исторических заслугах в развитии Азербайджана и укреплении национальной государственности, великой спасительной миссии общенационального лидера. Ректор подчеркнул, что деятельность выдающегося государственного деятеля — гаранта национально-духовных ценностей нашего народа, по всестороннему развитию нашей культуры, науки и образования, дала конкретные результаты.

На мероприятии также выступили профессора БГУ: депутаты Муса Гасымлы и Жаля Алиева, Ибрагим Зейналов, Севиндж Гаджиева, студент-историк Фуад Габибзаде и др.

День памяти Гейдара Алиева отметили в посольстве Азербайджана в Китайской Народной Республике. Посол Акрам Зейналлы рассказал о неоценимых заслугах выдающегося государственного деятеля в создании и укреплении независимого Азербайджана, подчеркнул, что 30-летний период истории нашей страны неразрывно связан с именем Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Китае и члены диаспоры, проживающие в Пекине.

Мероприятие, посвященное памяти великого вождя азербайджанского народа состоялось и в посольстве Азербайджана в США. Посол Элин Сулейманов рассказал о неоценимых заслугах Гейдара Алиева.

Он отметил, что День памяти в этом году совпал с исторической и славной победой азербайджанской армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Э.Сулейманов заявил, что традиции современной государственности, дальновидная политика и мудрые шаги Гейдара Алиева сыграли ключевую роль в этой победе.