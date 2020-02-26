В Азербайджане эта услуга стала бесплатной для пенсионеров

Пенсионеры в Азербайджане смогут бесплатно пользоваться услугой «SMS — оповещения» о поступлениях средств на пенсионные карточки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он сообщил, что Kapital Bank и Азербайджанский международный банк будут предоставлять эти услуги пенсионерам бесплатно.

«Таким образом пенсионеры могут подключиться к системе, и получать уведомления о перечислении пенсии на карту посредством «SMS-оповещения»», — сказал Талыбов.