В Азербайджане эта услуга стала бесплатной для пенсионеров

Пенсионеры в Азербайджане смогут бесплатно пользоваться услугой «SMS — оповещения» о поступлениях средств на пенсионные карточки.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов. Он сообщил, что Kapital Bank и Азербайджанский международный банк будут предоставлять эти услуги пенсионерам бесплатно.

«Таким образом пенсионеры могут подключиться к системе, и получать уведомления о перечислении пенсии на карту посредством «SMS-оповещения»», — сказал Талыбов.

| 2020-02-26T21:54:47+00:00 26 февраля 2020, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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