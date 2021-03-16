В Азербайджане число суточной заболеваемости коронавирусом вновь приблизилось к отметке 1000к

В Азербайджане выявлено еще 980 случаев заражения коронавирусом, 309 человек вылечились, 12 человек скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 241 651 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 231 370 человек вылечились, 3 298 скончались, число активных больных – 6 983.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 2 726 470 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 10 453 теста.