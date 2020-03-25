В Азербайджане будут упрощены условия выдачи ипотечных кредитов

В Азербайджане будут упрощены условия выдачи ипотечных кредитов.

Как передает АПА, указанное положение отражено в генеральном коллективном соглашении, заключенным между Кабинетом министров, Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана на 2020-2022 годы.

Согласно соглашению, стороны обязались принять соответствующие меры по упрощению условий выдачи ипотечных кредитов за счет средств  Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

| 2020-03-25T09:08:32+00:00 25 марта 2020, 10:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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