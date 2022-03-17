При многих заболеваниях важно тщательно подбирать рацион питания. Одни продукты могут быть вредны, другие, напротив, полезны. Сейчас во многих продуктовых магазинах есть полки, на которых лежат сладости с заменителями сахара и различные диетические продукты питания. Такой товар покупают и те, кто следит за фигурой, считая, что он поможет им похудеть или остаться в хорошей форме.

Конкуренция на рынке продуктов питания велика, потому производители в борьбе за потребителя стремятся выделиться красочной упаковкой и заманивающими надписями. «Живой», «органический», «диетический» – звучит полезно и многообещающе. Но не все продукты, которые называются диетическими и лечебными, являются таковыми. В итоге потребителя вводят в заблуждение.

Например, в Беларуси еще в 2007 году было принято решение о запрещении использования терминов «диетический» и «лечебный» на упаковках продуктов питания без разрешения Минздрава страны.

Роспотребнадзор в свою очередь отмечает необходимость обращать внимание на сопроводительные документы для пищевых продуктов, размещенных на стендах «Диетические продукты». В России пищевая продукция диетического лечебного и профилактического питания является специализированной. Она должна соответствовать принятым стандартам и подлежит Государственной регистрации.

В Азербайджане тоже решили заняться такого рода продукцией.

Теперь пищевым продуктам перестанут присваивать наименования «лечебный» и «диетический».

Новый закон «О продовольственной безопасности» запрещает маркировку пищевой продукции информацией о профилактике заболеваний человека, ее лечебных свойствах или с использованием выражений, создающих такое впечатление, сообщает Report со ссылкой на Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана.

Мы прошлись по нескольким супермаркетам и изучили товар на так называемых «диетических» стендах. В некоторых торговых точках он просто сгруппирован на определенных полках. По словам продавцов, никаких изменений в этом плане не предвидится. Надписей «диетический» или «лечебный» мы на продуктах питания на этих полках не увидели, но на некоторых из них красовались привлекающие внимание надписи «иммунитет» и «контроль веса». На полках можно встретить продукты без сахара (sugar free), без глютена (gluten free), которые часто маркируются перечеркнутым колосом, без сои.

Покупатели, выбирающие продукцию с этих стендов, поделились своим мнением по поводу нововведения.

«У меня сахарный диабет, но совсем отказаться от сладкого мне тяжело. Выбираю печенья и конфеты на фруктозе, сорбите и других сахарозаменителях. То, что они собраны в одном месте, очень удобно, надеюсь, все останется как есть. А вот если такие стенды исчезнут и придется искать необходимые продукты по всему магазину, это существенно усложнит процесс покупок. Что касается надписей «лечебный» и диетический», то на тех товарах, которые я приобретал, таких не видел или не обращал на это внимания», – говорит мужчина средних лет.

«На отдельных стендах выбирать продукцию проще. Но получается, что творог «диетический» и диетический хлеб исчезнут с прилавков? Я часто их покупаю и мне проще ориентироваться именно на название. Лучше бы занялись проверкой составов, чем такими нововведениями», – возмущается стоящая рядом девушка.

Председатель Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюб Гусейнов рассказал в беседе с # о том, что и в старом законе о пищевых продуктах была похожая статья. Но по нему присваивать продукту определенное наименование можно было с разрешения соответствующей государственной структуры. Например, если на нем было написано, что он экологически чистый, то Министерство экологии должно было дать соответствующий документ. Если на продукте было написано, что он лечебный, то такой документ должен был дать Минздрав. И для этого должны были быть проведены необходимые анализы.

«Хорошо, что новый закон запрещает называть продукты лечебными и диетическими. Так, у меня имеется этикетка от упаковки с корицей от одного из производителей специй. На ней написано, что корица лечит от 13 заболеваний. Подобные надписи недопустимы, это обман потребителя. На бутылках минеральной воды некоторые производители пишут, что эта вода лечит от ряда болезней. Люди с тем или иным диагнозом должны ориентироваться только на назначение врача. Думаю, что новый закон устранит имеющиеся в данном сегменте проблемы. Также будет осуществляться больший контроль над БАДами, и это тоже положительный момент», – говорит Гусейнов.

Глава Азербайджанского диабетического общества Моминат Омарова подчеркнула, что для людей с сахарным диабетом правильное и сбалансированное питание очень важно.

«Например, раньше считалось, что люди с диабетом должны чаще есть гречку, что черный хлеб им полезен, а белый под запретом и т.д. Но сейчас постепенно отходят от такой категоричности. Важно знать, сколько хлебных единиц в том или ином продукте и исходить из этого. И к заменителям сахара врачи относятся неоднозначно. Многие люди с диабетом считают, что им можно есть продукты с заменителями сахара в любом количестве, но это не так. Есть можно многое, но в меру. Продукты, которые имеют название «диетические», нередко простая коммерция. А стоят они зачастую дороже обычных», – отмечает она.

Врач-эндокринолог Улькер Назирова считает, что правильнее, если потребитель будет ориентироваться на состав, а писать, что продукт «лечебный» или диетический», нет необходимости. На упаковке обычно пишут более крупно, что продукт, например, не содержит сахара или глютена. Однако надо более тщательно продумать упаковку, чтобы вся необходимая информация была хорошо видна и понятна, ведь среди пациентов немало пожилых людей с проблемами со зрением. Но над этим должны работать маркетологи.