В Азербайджане безработные будут привлекаться к самозанятости за счет средств ВБ

Проект Всемирного банка стоимостью 100 миллионов долларов, реализацию которого планируется начать с середины этого года в Азербайджане, в рамках программы самозанятости поможет в 2020-2025 гг. еще 22 тысячам человек открыть малый бизнес, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Проект предусматривает привлечение к программе самозанятости и помощь в открытии малого бизнеса в несельскохозяйственном секторе.

Проект планируется начать с середины этого года, после подписания кредитного соглашения между Всемирным банком и министерством труда и социальной защиты населения.

Совет директоров Всемирного банка утвердил Проект поддержки самозанятости в Азербайджане, нацеленный на поддержку дальнейшего расширения в стране программы самозанятости, а также сферы услуг и усиление программ занятости.

Минтруда и соцзащиты населения провело ряд встреч с миссией Всемирного банка, где были обозначены работы по совместной реализации вышеназванного проекта.