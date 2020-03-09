В Азербайджане безработные будут привлекаться к самозанятости за счет средств ВБ

Проект Всемирного банка стоимостью 100 миллионов долларов, реализацию которого планируется начать с середины этого года в Азербайджане, в рамках программы самозанятости поможет в 2020-2025 гг. еще 22 тысячам человек открыть малый бизнес, сообщает министерство труда и социальной защиты населения.

Проект предусматривает привлечение к программе самозанятости и помощь в открытии малого бизнеса в несельскохозяйственном секторе.

Проект планируется начать с середины этого года, после подписания кредитного соглашения между Всемирным банком и министерством труда и социальной защиты населения.

Совет директоров Всемирного банка утвердил Проект поддержки самозанятости в Азербайджане, нацеленный на поддержку дальнейшего расширения в стране программы самозанятости, а также сферы услуг и усиление программ занятости.

Минтруда и соцзащиты населения провело ряд встреч с миссией Всемирного банка, где были обозначены работы по совместной реализации вышеназванного проекта.

Главная цель утвержденного проекта — расширение программы самозанятости на основании передового опыта, привлечение безработных к самозанятости за счет средств Всемирного банка, путем создания условий для их выхода на формальный рынок труда и привлечения к достойной формы занятости. Проект, в том числе предусматривает разработку стратегии в связи с профобразованием кадров.
| 2020-03-09T14:36:29+00:00 9 марта 2020, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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