В Азербайджане арендовано более 700 квартир с правом выкупа

До сих пор Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выделил 33 011 должникам ипотечный кредит на сумму 1 млрд 748,012 млн манатов. Как передает Report, об этом говорится в заявлении Фонда.

Кроме того, структура заявила, что до сих пор дала гарантию на бизнес-кредиты на сумму 231,27 млн манатов, 703 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду с правом выкупа.

Фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и ОАО «Кредитно-гарантийный фонд Азербайджанской Республики» и является их правопреемником. Фонд выступает в качестве государственного агента, предоставляющего национальным финансовым учреждениям поддержку ликвидности, связанную с предоставлением долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечением доступа к дешевым финансовым ресурсам.