В Азербайджане 60 классов и 37 школ перешли на дистанционное обучение

В Азербайджане еще у 33 учащихся выявлен коронавирус, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство образования.

Сегодня у 14 учащихся и 2 работников зафиксирована температура выше 37 градусов.

За сутки у 33 учащихся и 12 работников был выявлен коронавирус.

За сутки в Азербайджане 8 классов перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Количество школ, переведенных на дистанционное обучение из-за коронавируса, составило 7.

Три класса были возвращены на очное обучение.

До настоящего времени на дистанционное обучение перешли 60 классов и 37 школ.

| 2020-10-15T16:40:35+04:00 15 октября 2020, 18:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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