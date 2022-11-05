11 ноября будет посажено 111 111 деревьев.

Как передает Report, об этом сообщила заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Сайяра Мамедова.

Она отметила, что масштабная акция по посадке деревьев, проводимая ежегодно 11 ноября в братской Турции, превратилась в традицию и в Азербайджане: «В этом году, поддерживая эту инициативу Турции, на территории страны будет посажено 111 111 деревьев».

По ее словам, проведение таких крупномасштабных акций является поддержкой инициатив в целях минимизации последствий изменения климата.

Азербайджан присоединился к этой инициативе в 2020 году.