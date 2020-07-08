В Азербайджан прибыла группа турецких и российских специалистов по COVID-19 — ВИДЕО

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева оперативному штабу при Кабинете Министров, в Азербайджан прибыла группа иностранных специалистов, работающих в области борьбы с новым типом коронавируса (COVID-19).

Как сообщили АПА в Оперштабе, в рамках мероприятий по профилактике широкого распространения инфекции COVID-19 специалисты-инфекционисты, реаниматологи и пульмонологи из России и Турции в настоящее время проводят встречи с медицинским персоналом оперативного штаба, а также обмен опытом в области мер, принимаемых против пандемии COVID-19.

Члены научного совета по COVID-19 Министерства здравоохранения Турецкой республики, а также высококвалифицированные врачи из России и Турции побывают в больницах особого режима, поработают совместно с местными специалистами в сфере лечения и профилактики COVID-19.