В Австралии женщину впервые похоронили в биоразлагаемом гробу, сделанном из грибного мицелия и волокон конопли. Захоронение прошло на кладбище Спрингвуд в Голубых горах Нового Южного Уэльса. Такой способ позволяет значительно ускорить возвращение тела в природу и снизить экологический след похорон. Об этом сообщает The Guardian.

Гроб разработала нидерландская компания Loop Biotech. Его выращивают в помещении с контролируемым климатом примерно за неделю. После захоронения конструкция разлагается примерно за 45 дней, превращаясь вместе с телом в питательную почву. Для сравнения, традиционному деревянному гробу могут потребоваться десятилетия для полного разложения. Вес такого гроба составляет около 30 кг.

Грибное волокно (мицелий) быстро разлагается в естественной среде, потому что его клеточные стенки состоят из органических полимеров и белков, которые служат легкодоступной пищей для почвенных бактерий и других микроорганизмов. Биоматериалы и ткани на основе мицелия не содержат синтетических консервантов или устойчивых нефтеполимеров (вроде пластика), которые тормозят распад.

Первой в Австралии в нем похоронили женщину по имени Кэролайн, которой было за 70. Ее муж Дональд рассказал, что экологичный способ захоронения соответствовал ее стремлению помогать другим и заботиться о природе. По словам основателя Loop Biotech Боба Хендрикса, в Европе и США уже были проведены тысячи подобных захоронений.

«Интерес к экологичным похоронам в Австралии растет. Около 70% жителей страны выбирают кремацию, однако при стандартной процедуре образуется, по оценкам, около 125 кг углекислого газа. В качестве альтернативы также используются естественные захоронения без бальзамирования и биоразлагаемые картонные гробы», — отмечает издание.