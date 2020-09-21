В Австралии отмечено рекордно низкое за 14 недель число случаев заражения коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом в Австралии за минувшие сутки выросло на 16 человек, что стало самым низким показателем с 16 июня. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник министерством здравоохранения страны.

Согласно информации ведомства, 11 новых случаев заражения зарегистрированы в штате Виктория, административным центром которого является Мельбурн. Это самый низкий показатель прироста числа инфицированных в регионе с 14 июня. Здесь же были зарегистрированы два летальных исхода за прошедшие сутки. Еще четыре человека с коронавирусом выявлены в штате Новый Южный Уэльс и один в Квинсленде.

За прошедшие выходные число заразившихся в Австралии возросло на 59 человек и к настоящему моменту составляет 26 909. Вылечились 24 057 человек, то есть 90% инфицированных. В больницах находятся 109 пациентов с коронавирусом. У 10 из них болезнь протекает в тяжелой форме, они нуждаются в искусственной вентиляции легких. Еще 742 заболевших получают лечение амбулаторно.

С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, от болезни, вызванной коронавирусом, умер 851 пациент. Согласно данным министерства, 19,4% всех случаев инфицирования связаны с зарубежными поездками граждан, а остальные являются следствием распространения вируса в стране.(ТАСС)