Air Astana задержала вылет самолета из Астаны в Алма-Ату по причине того, что один из пассажиров сообщил о находящейся на борту бомбе.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба казахстанской авиакомпании.

«Шестнадцатого апреля 2023 года во время ожидания очереди на предполетную обработку воздушного судна противообледенительной жидкостью на рейсе KC996 Астана-Алма-Ата, один из пассажиров эконом-класса сообщил экипажу, что у него бомба. Путешественники и сотрудники были эвакуированы в штатном режиме, проведен досмотр самолета», — говорится в сообщении.

Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Общая задержка рейса составила 6 часов 29 минут.

Путешественник, сообщивший ложную информацию, передан правоохранительным органам, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Казахстана «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.