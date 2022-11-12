На последнем заседании ономастической комиссии казахстанского города Астана был рассмотрен вопрос об изменении некоторых топонимов.

Как передает АПА со ссылкой на newtimes.kz, среди топонимов, которые предлагается переименовать, есть улица Гейдара Алиева.

Улицу, носящую имя общенационального лидера Казахстана, предложено назвать Диханкол, а именем Гейдара Алиева решено назвать большую улицу.

Отметим, что 13 октября этого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Астане заявил, что имя Г.Алиева будет присвоено более крупной улице. «Мы говорили о том, чтобы имя выдающегося азербайджанского государственного деятеля Гейдара Алиева дать другой улице. Считаю, что у нас в столице есть более достойное место. Такое место было найдено, я его одобрил. Это просто вопрос времени», – сказал глава Казахстана.