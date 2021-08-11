Потасовка произошла в парламенте Армении в среду после того, как спикер законодательного органа Ален Симонян вынес предупреждение двум оппозиционным депутатам за резкие высказывания в адрес правящей партии и премьер-министра. Заседание парламента транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

«Ален Симонян должен ответить за свои действия. Он не имеет права выносить предупреждения, комментировать наши заявления с трибуны», — заявила депутат от оппозиционного блока «Армения» Лилит Галстян, которая вместе с остальными депутатами от оппозиции в знак протеста покинула зал заседаний парламента.

После потасовки в зал вошли несколько десятков сотрудников служб безопасности, которые не дали конфликту перерасти в драку. В настоящий момент заседание продолжается, оппозиционные депутаты вернулись в зал.