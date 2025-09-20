Премьер-министр Армении Никол Пашинян на на VII съезде правящей партии «Гражданский договор» обвинив СССР, заявив, что именно Москва заложила основу для сепаратизма в Карабахе.

Как передают армянские СМИ, он отметил противоречие между своим заявлением 2019 года «Карабах – это Армения» и сегодняшними мирными договорённостями, объяснив это существованием «разных моделей патриотизма».

По словам Пашиняна, в 2019 году он действовал в рамках «единственной модели патриотизма», навязанной советской империей, которая призывала армян «искать Родину вне Армении». Премьер подчеркнул, что подобная политика превратила армянский народ в «инструмент великодержавных амбиций».