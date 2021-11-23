Армянская сторона в ходе обсуждений с российскими коллегами проинформировала о готовности к нормализации армяно-турецких отношений. Об этом заявил Sputnik Армения пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Как и зафиксировано в программе правительства, Армения всегда была готова к нормализации отношений с Турцией без предусловий. Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу урегулирования армяно-турецких отношений», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, когда и если процесс начнет продвигаться, то общество будет проинформировано о нем.

«Одновременно отмечу, что на данный момент никакого переговорного процесса с Турцией не идет», — сказал Унанян.