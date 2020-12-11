В Армении заявили, что будут участвовать в «платформе шести», если это будет отвечать интересам страны

Глава постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам, депутат правящей фракции «Мой шаг» Бабкен Тунян прокомментировал возможность участия Армении в «платформе шести», которую предложил создать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Южном Кавказе.

Вчера Эрдоган в Баку заявил, что вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым они обсуждали возможность создания так называемой «платформы шести» для развития сотрудничества в регионе, куда могут войти Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и «при желании» — Армения.

Тунян, отвечая на вопрос журналистов, присоединится ли Армения к «платформе шести» в случае её создания, заявил, что страна должна исходить, в первую очередь, из своих интересов.

«Хочу напомнить, что Армения уже много лет входит в состав, например, Организации черноморского экономического сотрудничества, в которой 12 участников, среди которых – Турция, Азербайджан, Грузия, Украина, Россия и другие страны. Если брать глобально, Армения должна отдавать приоритет своим интересам. Если этим интересам соответствует участие в какой-либо платформе, значит, она будет участвовать, если нет, тогда не будет», — сказал Тунян. (newsarmenia.am)