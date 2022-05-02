Полиция в центре Еревана начала задержания участников акции протеста оппозиции, требующей отставки премьера Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает РИА Новости, оппозиционеры перекрыли центральную площадь Шаумяна. Правоохранители оттеснили протестующих, а затем усадили в машину нескольких человек.

По заявлению оппозиции, с утра понедельника начались масштабные акции гражданского неповиновения, будут блокированы улицы и магистрали. Транспортное движение в центре Еревана планируется парализовать.

Полиция Армении по состоянию на 09:40 по местному времени задержала 125 участников акций неповиновения в Ереване. Сообщается, что граждан подвергли приводу по ст. 182-й (неподчинение законным требованиям полиции) Кодекса об административных правонарушениях. Не исключено, что эта цифра может возрасти, так как акции и задержания продолжаются.