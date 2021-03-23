В Армении собираются отменить военное положение

Парламентское большинство Армении — блок «Мой шаг» — в среду в ходе заседания парламента проголосует за отмену военного положения в стране, введенного в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщает ТАСС, во вторник в ходе заседания законодательного органа республики заявил спикер парламента Арарат Мирзоян.

«Думаю, что мы можем в среду утром проголосовать за отмену военного положения в стране. Мы продемонстрируем знак доброй воли, особенно если учесть, что есть политическая договоренность о проведении досрочных выборов, которые не могут состояться во время военного положения», — отметил он.

Оппозиционные партии неоднократно заявляли, что после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе власти страны отказываются отменить военное положение по политическим мотивам. По словам многих представителей оппозиции, команда Пашиняна опасается, что после отмены военного положения оппозиционные фракции начнут процедуру импичмента армянского премьера.

В четверг, 18 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян после политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня, при этом они не могут состояться в условиях военного положения.