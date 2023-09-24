В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий, осуществленных сотрудниками Службы национальной безопасности РА по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, а также Главных следственных управлений, выявлен случай подготовки к захвату власти — в составе группы и по предварительному сговору.

Как сообщили Арменпресс в Службе национальной безопасности Армении, в результате проведенных в ходе предварительного следствия доказательных и других производственных действий выяснилось, что члены военно-патриотического общества «Крестоносцы» С.Х., К.Д., Д.Т., В.М., М.М., Г.Н., А.Н, А.Б и др., имея антивластные взгляды, идеологическую враждебность по отношению к членам и руководителю правительства РА, при предварительном согласии друг с другом, достигли договоренностей, а именно: посредством использования хранящегося у них оружия и боеприпасов в качестве орудия преступления, путем применения опасного для жизни или здоровья насилия и под угрозой захвата власти, и способом, не предусмотренным Конституцией, завладеть полномочиями правительства Республики Армения.

По факту наличия обоснованного подозрения в совершении преступления на основании достаточных фактических данных, полученных в рамках уголовного производства, задержаны восемь членов преступной группы, возбуждено уголовное преследование по части 1 статьи 43-419 Уголовного кодекса РА, предъявлены обвинения», — говорится в сообщении.