В Гюмри произошел взрыв.

Как сообщает armenpress, об этом сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян.

«Произошел взрыв, погибли молодые супруги. По предварительной информации, муж — военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сказал прокурор.

На место происшествия прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции.

На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.

По факту возбуждено уголовное дело.