В Гюмри произошел взрыв.
Как сообщает armenpress, об этом сообщил прокурор Ширакской области Гурген Григорян.
«Произошел взрыв, погибли молодые супруги. По предварительной информации, муж — военнослужащий. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — сказал прокурор.
На место происшествия прибыли сотрудники Ширакского районного отделения полиции и оперативной группы Кумайринского отделения полиции.
На данный момент полиция оградила место происшествия, на месте работают криминалисты.
По факту возбуждено уголовное дело.