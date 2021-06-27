В Армении три политические силы — партия «Зартонк», блоки «Честь имею» и «Армения» — потребовали признать прошедшие досрочные парламентские выборы недействительными. Об этом заявил глава ЦИК Тигран Мукучян, передает Sputnik Армения.

«Партия «Зартонк», блоки «Честь имею» и «Армения» обратились с требованием признать недействительными итоги выборов», — сказал Мукучян.

По его словам, причиной такого требования были названы многочисленные нарушения, такие как давление на избирателей, призывы к насилию и злоупотребление административным ресурсом.

Ранее центральная избирательная комиссия Армении утвердила победу партии «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на досрочных парламентских выборах.

Партия «Гражданский договор» получила 53,91% голосов избирателей, блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна «Армения» — 21,9%, блок «Честь имею», образовавшийся вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна, — 5,22%.