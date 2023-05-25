«Наблюдательная миссия ЕС в Армении носит гражданский характер».

Как сообщает АПА, об этом секретарь парламентской фракции правящего «Гражданского договора» Артур Ованнисян, реагируя на заявление министра обороны России Сергея Шойгу.

Ованнисян отметил, что если минобороны России считает, что миссия, которая носит гражданский характер, может вытеснить Москву из региона, то это мнение Шойгу: «Я не буду это комментировать».

Сегодня на заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске Шойгу сказал, что в гражданскую миссию ЕС в Армении включены военные и сотрудники спецслужб: «Думаю, необходимости объяснять, что они в действительности там делают, нет. В связи с этим считаем необходимым продолжить работу по направлению в регион миссии ОДКБ», — добавил глава Минобороны России.