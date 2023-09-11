В Армении начинаются совместные военные учения с США. Они будут проходить с 11 по 20 сентября. Как сообщается на сайте МО страны, они будут проходить на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении «Зар».

«Цель учений — повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым операциям, оценка «Концепции оперативного потенциала» НАТО/ССЗ», — говорится в объявлении министерства.

4 июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с проблемами.

При этом он отметил, что найти случай значительного содействия ОДКБ Армении после 2020 года было бы трудно. По словам Григоряна, поведение ОДКБ сейчас несерьезно, поскольку учреждение миссии по сбору фактов о событиях в Нагорном Карабахе было предложено только после того, как в Ереване нашли альтернативу в виде мониторинговой миссии ЕС. (Газета.Ру)