Правоохранительные органы задержали командира одной из воинских частей Минобороны Армении и еще троих офицеров по подозрению во взяточничестве.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщили в Антикоррупционном комитете.

Согласно материалам дела, командир части В.А. получил 1 500 долларов от своего заместителя В.С., взамен пообещав перевести на более высокую должность командира взвода Т.Ч., состоявшего в близких отношениях с В.С.

По аналогичной схеме В.С. ходатайствовал о назначении своего приближенного, начальника штаба батальона Х.А. командиром того же батальона. За эту «услугу» В.С. передал командиру части 2 тыс. долларов. Последний в мае 2022 года назначил Х.А. командиром батальона.

На основании изложенных фактов 15 ноября все четверо офицеров были задержаны, им предъявлены обвинения по соответствующим статьям уголовного кодекса.

Антикоррупционный комитет подал в суд ходатайство об аресте предполагаемых преступников.