Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 415 757.

Как передает #, об этом сообщает в понедельник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Суточный прирост составляет 293.

От осложнений коронавируса умерли 8 338 (16 случаев за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 590 (ни одного нового случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 392 080. На лечении находятся 13 749 человек.