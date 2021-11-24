Российские силы безопасности задержали в незаконно аннексированном Крыму несколько десятков активистов, которые пришли встретить освобожденного из-под ареста адвоката Эдема Семедляева. Об этом, как передает Агентство Анадолу, сообщила в Твиттер замглавы МИД Украины Эмине Джепар.

По ее словам, задержан 31 человек, в том числе женщины и сотрудники СМИ.

“В Крыму новые задержания крымскотатарских активистов. Среди 31 задержанного есть женщины и журналисты. Они встречали адвоката Эдема Семедляева, у которого истек срок ареста”, — написала дипломат.

Дипломат призвала Россию незамедлительно прекратить произвольные задержания и аресты и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.