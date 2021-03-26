В Анкаре осудили смену командования миротворцев на Кипре без ведома ТРСК

В Анкаре выразили сожаление решением ООН назначить Ингрид Гьерде командующей Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) без консультаций с руководством турецкой общины острова, сообщает Агентство Анадолу.

Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой, данным назначением в ООН фактически игнорировали основополагающий принцип равно удаленности от общин Кипра.

Дипломат напомнил, что норвежский генерал Ингрид Гьерде 24 марта была назначена главой ВСООНК без ведома и одобрения властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

Аксой подчеркнул, что в Анкаре поддерживают заявление МИД ТРСК относительно назначения, произведенного вопреки принятым правилам.

Представитель турецкого внешнеполитического ведомства привлек внимание к тому, что назначение произведено в период, когда продолжается подготовка к неформальной встрече ООН в формате 5+, которая пройдет в Женеве 27-29 апреля и на которой будет определена общая основа для решения кипрской проблемы.

ВСООНК по-прежнему осуществляет миссию на территории ТРСК без правовых оснований, в рамках конструктивного и добросовестного подхода властей ТРСК, сказал Аксой.

«Не следует забывать, что осуществление ВСООНК своей деятельности зависит от сотрудничества с властями ТРСК»,- добавил представитель МИД Турции.