В Анкаре опровергли утверждения о выдаче уйгуров Китаю

Управление миграционной службы при МВД Турции опровергло информацию о выдаче Китаю группы тюрок-уйгуров, прибывших в страну под поддельными паспортами, сообщает Агентство Анадолу.

«Утверждения о передаче КНР 11 этнических уйгуров, прибывших в Стамбул под поддельными паспортами, не соответствует действительности. Наоборот, этим лицам 29 декабря 2018 года был разрешен въезд в Турцию через КПП в Международном аэропорту имени Ататюрка в соответствии с предписанием МВД»,- говорится в сообщении управления.