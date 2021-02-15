В Анкаре опровергли утверждения о выдаче уйгуров Китаю

Управление миграционной службы при МВД Турции опровергло информацию о выдаче Китаю группы тюрок-уйгуров, прибывших в страну под поддельными паспортами, сообщает Агентство Анадолу.

«Утверждения о передаче КНР 11 этнических уйгуров, прибывших в Стамбул под поддельными паспортами, не соответствует действительности. Наоборот, этим лицам 29 декабря 2018 года был разрешен въезд в Турцию через КПП в Международном аэропорту имени Ататюрка в соответствии с предписанием МВД»,- говорится в сообщении управления.

| 2021-02-15T22:03:14+04:00 15 февраля 2021, 23:37|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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