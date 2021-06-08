Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился во вторник в Анкаре с вице-премьером и министром обороны Латвии Артисом Пабриксом, сообщает Агентство Анадолу.

«Обсудил с вице-премьером Латвии Артисом Пабриксом двусторонние отношения и перспективы сотрудничества в сфере обороны», — написал Чавушоглу в Twitter.

Турецкий министр подчеркнул готовность своей страны развивать сотрудничество с Латвией — второй [после Польши] страной НАТО, заинтересовавшейся закупками вооружения турецкого производства, в том числе БПЛА.

Накануне Пабрикс посетил предприятие компании Baykar, где строятся беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные БПЛА Bayraktar.