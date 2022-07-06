В Англии две чихуахуа сыграли свадьбу, пишет Mirror. На церемонии присутствовали 90 других собак, а для виновников торжества испекли специальный торт.

Свадьбу восьмилетнему Честеру и годовалой Иззи организовали их хозяева. «Жених» и «невеста» в присутствии 90 других собак обменялись брачными клятвами и съели торт, которым поделись с гостями. Все средства, собранные во время бракосочетания, уйдут местному благотворительному фонду и на лечение псу Феликсу, попавшему под машину.

«Честер влюбился в Иззи во время прогулок. Он без ума от нее, всегда встречает ее у машины», — поделилась Мэнди, хозяйка Честера.

Владелица Иззи Стефани рассказала, что идея устроить свадьбу собакам появилась внезапно. Женщина рада, что церемония получила такой ажиотаж. Одна из гостей даже перенесла рейс в Амстердам, чтобы присутствовать на таком мероприятии.

«Это свадьба года», — призналась женщина.