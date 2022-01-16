В Алматы в ходе массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.

«Одиннадцать сотрудников правоохранительных органов и 149 гражданских лиц», — сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4 578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.