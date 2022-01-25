Режим антитеррористической операции прекращается со среды в Алматы, а также в Алматинской и Жамбылской областях Казахстана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Комитета национальной безопасности республики.

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00.00 часов 26 января действия режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы», — говорится в сообщении.