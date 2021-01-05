В Агдамском районе обнаружено большое количество боеприпасов

4 января в Национальное агентство по очистке территорий от мин (ANAMA) из Отдела полиции Агдамского района Министерства внутренних дел поступила информация об обнаружении значительного количества снарядов на территории села Гияслы Агдамского района.

Как сообщили АПА в ANAMA, на территорию были направлены специальная мобильная оперативная группа агентства и сотрудники отдела полиции Агдамского района МВД. Специалисты агентства и сотрудники Агдамского районного отдела полиции провели осмотр территории.

Было установлено, что на этой территории находились вражеские боевые позиции, велся огонь по мирным жителям и объектам. В результате проведенных специалистами агентства оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено 528 боеприпасов: 3 артиллерийских снаряда, 72 ракеты 9М22У установки «Град» калибром 122 мм, 5 минометных снарядов, 2 противотанковые мины TM62P, 919 взрывателей, а также 27 дымовых минометных снарядов с белым фосфором.

Обнаруженные боеприпасы были обезврежены при участии сотрудников МВД и СГБ.