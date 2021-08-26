Афганская Исламская партия Гульбеддина Хекматиара опровергает информацию об ограничении со стороны боевиков радикального движения «Талибан» свободы главы Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдуллы Абдуллы и экс-президента страны Хамида Карзая. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава штаба Исламской партии Хабиб ур-Рахман Хекматиар.

«Эта информация неверная. Никто не ограничен [в свободе]. Мы переживаем некоторые сложности с передвижением, но это нормальная ситуация в связи с теми изменениями, которые произошли в стране так стремительно», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что и он сам, и его родные, в том числе отец Гульбеддин Хекматиар, в безопасности.

В свою очередь Омар Захилвал, участвующий в Кабуле в переговорах с талибами, а до этого в 2009-2015 годах занимавший должности министра финансов Афганистана и в 2016-2018 годах — посла страны в Пакистане, также опроверг информацию об ограничении свободы Карзая и Абдуллы. «Это полнейшая ложь», — написал он в Twitter.

Кроме того, на странице Карзая в Twitter появилась запись о том, что он и Абдулла провели в четверг встречу с членами Совета шиитских улемов Афганистана, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация в стране, а также «планы по созданию комплексной системы обеспечения прав всех слоев населения».