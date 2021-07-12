Один из главарей талибов Азиз-Рахман ликвидирован в ходе авиаудара ВВС Афганистана.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает афганское министерство обороны.

«Азиз-Рахман, он же «Азифа», высокопоставленный командующий «Талибан», был убит сегодня в ходе авиаудара ВВС Афганистана в уезде Алингар провинции Лагман. Он был причастен к убийствам невинных мирных жителей и множеству действий террористического характера в Лагмане», — говорится в заявлении минобороны в Twitter.

Ранее в понедельник МВД Афганистана информировало о ликвидации в провинции Логар главы разведки движения «Талибан» Кари Шагаси.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками террористическим движения «Талибан», которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители «Талибана» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.