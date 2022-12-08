В аэропорту Тбилиси военнослужащие контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали одного из полевых командиров «Исламского государства» Цискару Тохосашвили. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Тохосашвили является уроженцем села Омало Панкисского ущелья Грузии. В населенном пункте преимущественно проживает чеченское население.

Этнический чеченец Тохосашвили отправился воевать за ИГИЛ в 2015 году. Он принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке и руководил одним из подразделений организации в зонах конфликта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за вступление в иностранную террористическую организацию. За пособничество террористам ему грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.