В аэропорту Стамбула после возвращения из Хорватии, где проходил парламентский саммит Крымской платформы, по запросу России в Интерпол задержали крымскотатарскую журналистку Гульсум Халилову.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Вчера ночью в аэропорту Стамбула, после прилета из Хорватии, была задержана по российскому запросу в Интерпол известная крымскотатарская журналистка, работающая на телеканале АТR, Гульсум Халилова», — написал Чубаров.

По его словам, сейчас Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции.

Чубаров заметил, что журналистку задержали в соответствии с сфальсифицированными Россией материалами.

По его мнению, не надо обвинять правоохранительные органы государства, вынужденные реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а надо требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.

«Это действительно позор для всех цивилизованных государств, когда они мирятся с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они — цивилизованные государства — выполняют запросы государства-террориста», — подчеркнул глава Меджлиса.