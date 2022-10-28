Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
«Вчера ночью в аэропорту Стамбула, после прилета из Хорватии, была задержана по российскому запросу в Интерпол известная крымскотатарская журналистка, работающая на телеканале АТR, Гульсум Халилова», — написал Чубаров.
По его словам, сейчас Халилова освобождена, ей разрешили въехать на территорию Турции.
Чубаров заметил, что журналистку задержали в соответствии с сфальсифицированными Россией материалами.
По его мнению, не надо обвинять правоохранительные органы государства, вынужденные реагировать на запросы в Интерпол со стороны России, а надо требовать от государств-членов Интерпола немедленно лишить Россию членства в этой организации.
«Это действительно позор для всех цивилизованных государств, когда они мирятся с тем, что террористическое государство Россия все еще является членом Интерпола, а они — цивилизованные государства — выполняют запросы государства-террориста», — подчеркнул глава Меджлиса.