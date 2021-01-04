В администрации Байдена заявили о готовности вернуться в СВПД при соблюдении Ираном условий

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена после возвращения Вашингтона в ядерную сделку с Ираном будет добиваться наложения ограничений на его ракетную программу. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании СNN Джейк Салливан, которого избранный президент намерен назначить своим помощником по национальной безопасности.

По словам Салливана, новая администрация США готова будет вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии полного соблюдения Тегераном положений этой сделки. Байден по ходу предвыборной кампании и после победы на выборах неоднократно отмечал, что рассматривает такую возможность. «Но это лишь заложит основу для последующих переговоров», — отметил помощник демократа.

«В этих более широких переговорах мы, наконец, сможем добиться ограничений в сфере иранских ракетных разработок», — подчеркнул Салливан, который в администрации Барака Обамы (2009-2017 годы) на протяжении почти полутора лет работал советником по внешнеполитическим вопросам бывшего тогда вице-президентом Байдена. По его словам, США «намерены попробовать добиться [своих целей] дипломатическим путем». Президент Ирана Хасан Роухани в середине декабря заявлял о том, что переговоры по ракетной программе Тегерана «абсолютно невозможны».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце декабря заявила, что возвращение США к ядерной сделке с Ираном «не должно обставляться дополнительными условиями и какими-то предварительными требованиями». По ее словам, участники встречи глав МИД стран — участниц СВПД подтвердили именно такой подход к выполнению соглашения.