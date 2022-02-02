Можно сказать, что истекший год отметился наивысшим показателем регистрации прав за всю историю отечественного рынка недвижимости.

Как информирует Министерство экономики, за год были зарегистрированы права на 305,3 тыс. объектов недвижимости – на 28,6% больше предыдущего года. При этом на долю первичного рынка пришлось 21,2% общего числа операций по недвижимости, а вторичного – 78,8%. Свыше половины операций по регистрации прав на недвижимость (152,7 тыс. операций) приходится на долю земельных участков.

Кроме того, в прошлом году были зарегистрированы права на 48 588 индивидуальных жилых и дачных домов, 91 546 квартир, 3 593 нежилых дома, 8 019 нежилых помещений, 809 имущественных комплексов и 47 многоквартирных зданий. В прошлом году активизировался ипотечный сегмент недвижимости. За год было зарегистрировано 53,7 тыс. ипотечных договоров, что на 64,5% больше, чем в 2020 году.

По мнению директора консалтинговой компании MBA Ltd Нусрата Ибрагимова, такой рывок – следствие постепенного претворения в жизнь указа главы государства об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию многоквартирных зданий. Напомним, что сей документ был призван поставить точку в многолетних проблемах жильцов такого жилищного фонда. Как видно, многое в этом русле удалось сделать – на сегодняшний день значительно упрощены механизмы регистрации прав собственности, а результаты не заставили себя дожидаться — регистрация прав собственности на недвижимость набирает у нас обороты.

По мнению собеседника, значительные подвижки в этом направлении обусловлены сменой руководства Госкомитета по имущественным вопросам. После этого динамика процесса ощутимо повысилась вследствие еще более упростившегося процесса регистрации прав на недвижимость. В статистических материалах привлекает внимание перевес регистрации в сторону вторичного жилищного фонда. По словам Ибрагимова, обусловлено это тем, что львиная доля жилья была отстроена у нас в советское время, а стартовавшая после приватизация не охватила все дома. Как следствие стартовавшего в стране процесса оформления прав на недвижимость, многие владельцы подобных квартир принялись оформлять свое право собственности и получать документы.

По разным данным, количество незаконного жилищного фонда достигает 500-700 тысяч, а то и миллиона. По словам аналитика, на данный момент стоит задача оформления частных жилых строений — предстоит подсчитать, во сколько обойдется регистрация или же перенос таких домов, а также решить прочие сопряженные с этим вопросы.

Как заметил в этой связи исполнительный директор Ассоциации риелторов Азербайджана Эльнур Азадов, решением главы государства процедуру государственного приема облегчили, и таким образом на сегодняшний день решается проблема многих жильцов. «Указ главы государства поспособствовал защите прав тысяч наших граждан. Но это не все, поскольку долгожданная государственная приемка зданий приведет к увеличению статей государственного бюджета причитающимися от этого налоговыми поступлениями». И тем не менее, в настоящее время без документов остаются не только многоэтажные жилые здания, но множество домов в сегменте индивидуального жилого строительства. Такая ситуация, говорит аналитик, приводит не только к проблемам для владельцев этих строений, но лишает государственную казну налоговых поступлений. Впрочем, проблема постепенно решается.