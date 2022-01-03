Обнародовано количество оружия и боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в 2021 году сотрудниками территориальных органов полиции на покинутых военных позициях были обнаружены и переданы по назначению 225 автоматов, 102 миномета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных управляемых ракетных систем, 10 минометных установок, 8 систем ПВО, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч снарядов и патронов различного калибра.

В ходе проведенных мероприятий на освобожденных территориях были сожжены около 17 тонн дикорастущей конопли.